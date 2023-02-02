В Казани пары на 70-ю годовщину свадьбы получат 25 тыс. рублей

В Казани супружеские пары, отметившие золотую, бриллиантовую и коронную годовщину свадьбы, получат денежный подарок. Соответствующее постановление исполкома есть в новом выпуске Сборника электронных документов, размещенном на сайте мэрии.

«В целях пропаганды семейных ценностей, повышения роли и авторитета семьи в обществе <...> утвердить положение о чествовании юбиляров супружеской жизни», — сказано в документе.

Так, семьям, отметившим 50 лет со дня государственной регистрации заключения брака, вручат 6 тыс. рублей, тем, кто прожили в браке 60 лет, — 10 тыс, а тем, у кого 70-я годовщина свадьбы, — 25 тыс.

При этом в мэрии решили отметить и пары, у которых соответствующие юбилеи прошли в 2022 году. Так, супружеские пары, у которых в прошлом году прошла золотая и бриллиантовая годовщина свадьбы, получат по 3 тыс., а те, у кого была коронная годовщина, — 5 тыс. рублей.