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В Казани парня оштрафовали на 15 тысяч за поддельные водительские права
Прокуратура Вахитовского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя.Его признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Выяснилось, что в ноябре прошлого года молодой человек приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение. «Липовые» документы обнаружили, когда мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Свою вину казанец признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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