В Казани парня оштрафовали на 15 тысяч за поддельные водительские права

Прокуратура Вахитовского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя.Его признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года молодой человек приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение. «Липовые» документы обнаружили, когда мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Свою вину казанец признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.