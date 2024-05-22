В Казани парки Манзара и Спортивный не вошли в план благоустройства на 2025 год

В Казани в 2025 году не построят парки Манзара и Спортивный. Это связано с неопределенностью источников финансирования и внесением корректировок. Об этом стало известно на брифинге в «Татар-информе».

Парк Манзара протяженностью вдоль реки в 1,8 км и площадью 62 га планировалось разбить между Кировской и Кремлевской дамбами.

В свою очередь проект парка «Спортивный» должен был появиться на участке от моста «Миллениум» до Дворца водных видов спорта. Проектом запланирована набережная с игровыми и спортивными зонами, пятикилометровая велосипедная и беговая дорожки, пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде, а также площадка для выгула собак. Все эти работы требует больших финансовых затрат, источник которых пока не определен.

«Все зависит от финансирования. Пока нет средств, чтобы начать реализацию таких грандиозных проектов», — отметил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Между тем на набережной Казанки в этом году появится крупнейший парк республики — Детский. Его планируют открыть 30 августа.

«Безусловно, выбор жителей для нас является приоритетным. И благодаря активности жителей мы получаем федеральное софинансирование на работу по благоустройству общественных пространств. Но в то же время и большие средства выделяются из республиканского бюджета. Один из примеров я могу назвать — это Детский парк, который в этом году появится на набережной Казанки», — заявил Куляжев.

По словам спикера, парк также вписывается в концепцию Стратегии развития прибрежной территории Казанки.

«Он станет жемчужиной этого места, потому что такого тематического парка в Казани и республике еще нет. Мы сделаем такой парк, который получит признание на территории Российской Федерации, потому что здесь будет самая большая детская площадка, выполненная из уникальных детских элементов», — пояснил замруководителя исполкома.

Всего от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в этом году участвовали 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тыс. дворов. Объекты отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.