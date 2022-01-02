В Казани пара с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире

Инцидент произошёл в одном из жилых домов на улице Авангардной сегодня утром. Сообщение об отравлении угарным газом поступило по номеру вызова экстренных служб 112.

Отравилась пара 30 лет, а также две девочки: одной из них 7 лет, другой – 4 года. Их всех госпитализировали с диагнозом «отравление средней степени тяжести». Дети госпитализированы в ДРКБ, а взрослые – в горбольницу №7.

Причина случившегося в данный момент выясняется. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.