В Казани памятник, установленный в честь советских воинов, внесли в единый госреестр ОКН

Памятник, установленный в честь советских воинов, умерших от ран в 1941-1945 годы в эвакуационных госпиталях Казани в период Великой Отечественной войны, внесли в единый госреестр ОКН.

Как сообщает Комитет РТ по охране ОКН, признать монумент культурным наследием решили на основе заключения эксперта, который подтвердил историческое значение объекта.

Памятник расположен на территории Ново-Татарского кладбища. Монумент выполнен из красного камня в виде развевающегося знамени, на камне возле него выгравированы имена восьми погибших советских солдат.

По словам председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, эта инициатива реализуется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Комитет Татарстана по охране ОКН занимается разработкой актов технического состояния памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны, чтобы обеспечить их ремонт и сохранность перед юбилейными торжествами, уточнил спикер.

На сегодняшний день специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, Центра культурного наследия РТ вместе с представителями муниципальных районов обследовали 31 объект из запланированных 55. Кроме того, ведётся работа по внесению в реестр объектов культурного наследия значимых мест, связанных с Великой Отечественной войной.

«Эти шаги направлены на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма среди жителей республики», - отметил Гущин.

фото: Комитет по охране ОКН