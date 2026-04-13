В Казани ожидают роста доходов бюджета от рекламы в 2026 году

По результатам 2025 года доходы бюджета Казани от наружной рекламы превысили 314 млн рублей, а в 2026 году планируется увеличение этих показателей более чем на треть – до 420,6 млн рублей. Об этом заявил начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов на деловом понедельнике.

«Наружная реклама – это полноценный элемент городской среды, который формирует визуальный облик города-мегаполиса. И чтобы она работала на пользу всем, нужен баланс между интересами города, бизнеса и комфортом жителей. Наша задача – выстроить этот баланс и превратить рекламный рынок в ресурс развития», – заявил Багаутдинов.

Он добавил, что в прошлом году по городу временно демонтировали 24 рекламные конструкции, расположенные преимущественно в зоне строительства второй линии метрополитена по улицам Фучика и Академика Сахарова. Из-за этого доходы бюджета снизились почти на 10 млн рублей. Однако в 2025 году были также восстановлены пять конструкций, возобновление платежей по которым позволит получить в 2026 году 1,7 млн рублей в бюджет города.