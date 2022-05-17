В Казани ожидается масштабное отключение газа в Приволжском районе

«Казаньгоргаз» на день отключит газ на нескольких улицах Приволжского района столицы РТ. Это связано с работами по переустройству газопровода среднего давления по ул.Меховщиков.

Газа не будет с 6:00 18 мая до окончания работ 19 мая, сообщили в ЭПУ «Казаньгоргаз». Снабжение будет приостановлено по адресам:

ул.1-я Тракторная , 35, 37, 39, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59-1, 59-2, 63, 64, 65, 66а, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 81а, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 95а, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 133а, 139, 141а;

, 35, 37, 39, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59-1, 59-2, 63, 64, 65, 66а, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 81а, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 95а, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 133а, 139, 141а; ул.2-я Тракторная , 1, 1а (баня), 1б, 2, 2б, 3 (баня), 3а (баня), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12 (баня), 13, 14, 17, 21, 21а, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-1, 45-2, 46, 46а, 47, 47а, 48, 50, 56;

, 1, 1а (баня), 1б, 2, 2б, 3 (баня), 3а (баня), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12 (баня), 13, 14, 17, 21, 21а, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-1, 45-2, 46, 46а, 47, 47а, 48, 50, 56; ул.3-я Тракторная , 2, 2а-1, 2б, 2б-1, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8-1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21-1 (баня), 22, 23, 24-1, 24-2, 26 (баня), 28, 30, 30а, 32, 34 (баня);

, 2, 2а-1, 2б, 2б-1, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8-1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21-1 (баня), 22, 23, 24-1, 24-2, 26 (баня), 28, 30, 30а, 32, 34 (баня); ул.4-я Тракторная , 1, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30-1, 32, 33 (баня), 34, 35, 37, 38, 39;

, 1, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30-1, 32, 33 (баня), 34, 35, 37, 38, 39; ул.2-я Комбайнерская , 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а (баня);

, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а (баня); 1-й пер.Юл-Урам 3, 3а, 4, 6, 7 (баня), 8 (баня), 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 16, 17, 18-1, 18-2, 19 (баня), 20, 22 (баня), 23а, 24, 24а, 28;

3, 3а, 4, 6, 7 (баня), 8 (баня), 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 16, 17, 18-1, 18-2, 19 (баня), 20, 22 (баня), 23а, 24, 24а, 28; 2-й пер.Юл-Урам , 3, 5, 8, 8а, 9, 11, 9а;

, 3, 5, 8, 8а, 9, 11, 9а; ул.Волнистая , 1, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11/1, 11/2, 12а (баня), 13, 17, 20;

, 1, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11/1, 11/2, 12а (баня), 13, 17, 20; ул.Дулат-Али , 2, 4;

, 2, 4; ул.Зайцева , 29-1 (баня), 29-2, 33-1, 33-2;

, 29-1 (баня), 29-2, 33-1, 33-2; ул.Комбайнерская 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9 б, 11, 12/1, 12/2,12/2-1, 12/2-2, 13а, 14 (баня), 15, 15/1, 16, 18;

1, 3, 4, 6, 8, 9, 9 б, 11, 12/1, 12/2,12/2-1, 12/2-2, 13а, 14 (баня), 15, 15/1, 16, 18; ул.Крестьянская , 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7/3, 7/3, 8, 9, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (баня);

, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7/3, 7/3, 8, 9, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (баня); ул.Лесная , 1/1, 1/2, 3, 4, 4а, 4в, 5, 5-1, 6, 9 (баня), 9а (баня), 10, 11, 12, 13, 14 (баня), 15 (баня), 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26/1;

, 1/1, 1/2, 3, 4, 4а, 4в, 5, 5-1, 6, 9 (баня), 9а (баня), 10, 11, 12, 13, 14 (баня), 15 (баня), 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26/1; ул.Магистральная , 11, 15, 17;

, 11, 15, 17; ул.Меховщиков , 14;

, 14; ул.Орловская , 6, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 11, 11а, 12, 12, 13, 13а (баня), 13-1, 14, 14-1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31-1, 31-2, 31а-1, 31а-2, 31б;

, 6, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 11, 11а, 12, 12, 13, 13а (баня), 13-1, 14, 14-1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31-1, 31-2, 31а-1, 31а-2, 31б; ул.Радищева , 4;

, 4; ул.Русловая , 4, 6, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9, 9-1, 10-1, 10-2, 11, 13, 14, 16, 17, 19 (баня), 20;

, 4, 6, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9, 9-1, 10-1, 10-2, 11, 13, 14, 16, 17, 19 (баня), 20; ул.Тракторная , 1, 1а, 4, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 16-1, 19, 21, 22, 24, 26, 27, (баня), 27а, 30-1, 30-2, 30-3, 34а, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 97;

, 1, 1а, 4, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 16-1, 19, 21, 22, 24, 26, 27, (баня), 27а, 30-1, 30-2, 30-3, 34а, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 97; ул.Учительская , 1, 3;

, 1, 3; ул.Холмовая , 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 (баня), 10 (баня), 16, 22-1, 22-2, 24, 26;

, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 (баня), 10 (баня), 16, 22-1, 22-2, 24, 26; ул.Шевченко , 1, 1а, 2а, 2-1, 2-2, 3, 5, 6, 6а, 7-1, 7а, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 32а, 32б, 34а, 35, 36, 37, 38;

, 1, 1а, 2а, 2-1, 2-2, 3, 5, 6, 6а, 7-1, 7а, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 32а, 32б, 34а, 35, 36, 37, 38; ул.Юл-Урам , 9, 10 (баня), 12, 12-1, 13, 14, 16, 16а, 17-1, 17-2, 17-3, 18/1, 19, 20/2, 21/1, 22 (баня);

, 9, 10 (баня), 12, 12-1, 13, 14, 16, 16а, 17-1, 17-2, 17-3, 18/1, 19, 20/2, 21/1, 22 (баня); ул.К.Якуба , 2/44, 26, 28, 30, 34-5, 34-6, 37а, 38-1, 38-2, 39, 42а;

, 2/44, 26, 28, 30, 34-5, 34-6, 37а, 38-1, 38-2, 39, 42а; ул.Яшь-Кыч, 9.

Газа также не будет в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

ул.М.Гафури , 2, 3, 4, 5;

, 2, 3, 4, 5; ул.Девятаева , 1/11, 7, 9;

, 1/11, 7, 9; ул.Зайцева 5, 8, 10, 14;

5, 8, 10, 14; ул.Магистральная , 22а;

, 22а; ул.Меховщиков , 1, 2, 2а, 3, 4, 4а;

, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а; ул.Портовая , 2, 9, 11, 15, 17, 21;

, 2, 9, 11, 15, 17, 21; ул.К.Якуба, 2, 4.

В «Казаньгоргазе» напомнили, что на время работ следует закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. При запуске нужно будет проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе.

При появлении в доме запаха газа потребуется немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения.

