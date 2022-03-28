В Казани ожидается 100%-я загрузка гостиниц на майские праздники

На предстоящих майских праздниках в гостиницах Казани ожидается пиковая загрузка. К примеру, в прошлом году они были заполнены практически на 100%, рассказал в интервью ТАСС глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Единственное, в прошлом году были удлиненные майские праздники, мы отдыхали с 1 по 10 [мая]. В этом году мы отдыхаем два раза по три дня. Поэтому из-за этого поток может быть меньше. Из-за того, что количество выходных дней меньше», — заметил специалист.

В настоящее время в столице Татарстана действуют 229 отелей, хостелов и гостевых домов. В прошлом году они были заполнены в среднем на 60%, причем в летние месяцы показатель достигал 83–86%.

За прошлый год Казань посетили 3 млн туристов.