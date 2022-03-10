В Казани охранник выстрелил в ногу мужчине, сломавшему входную дверь бара

Около полуночи в центре Казани на улице Профсоюзная двое нетрезвых мужчин пытались проникнуть в развлекательное заведение. Однако бар был уже закрыт. Казанцев это не остановило и они стали ломать входную дверь.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, внутри дебоширов встретила охрана. Они неоднократно просили остановиться, но мужчины их не слышали. Тогда один из охранников выстрелил предположительно из пневматического пистолета вначале в вверх, а после в ногу одному из дебоширов.

Сотрудники заведения вызвали полицию. Стражи порядка задержали злоумышленников. Ими оказались 37-летний уроженец Тетюшского района и 36-летний выходец из Бугульминского района.

По данному факту в отделе полиции «Япеева» проводится проверка.

«Изъятый предмет, из которого стреляли, направлен на экспертизу. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе УМВД России по Казани.