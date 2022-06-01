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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  09:48
Павел Климчак

В Казани охранник решил покурить в будке и устроил пожар, его с ожогами госпитализировали

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Ночью в Казани на улице Фучика в ГСК «Юлдаш» загорелась будка охраника, площадь пожара составила 12 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося пострадал 44-летний мужчина. Его с ожогами тела 1-2 степени госпитализировали в РКБ. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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