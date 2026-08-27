В Казани ответы на глобальные вызовы обсудят 50 молодых лидеров из разных стран

Программа Innoverse50+ ИСЕСКО для молодых делегатов стартовала в Казани. В столицу Татарстана приехали 50 молодых лидеров, которые обсудят возможные ответы на глобальные вызовы.

«Ребята в течение двух дней вместе будут работать над решением глобальных вопросов и проблем, связанных с доступностью образования, мобильностью молодежи, вопросами миграции, качеством образования с учетом вызовов развития технологий и искусственного интеллекта. За каждым из них стоит большое сообщество, большая организация: кто-то ученый, кто-то предприниматель. Главная цель – через дискуссии, общение с привлеченными экспертами-спикерами совместно выработать конкретные решения этих вопросов и проблем, которые затем они смогут применять уже вернувшись к себе домой», – рассказал журналистам на церемонии открытия помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Для участия в программе был проведен большой отбор. Поступило более 10 тыс. заявок, из которых выбрали 50 человек из разных стран.

Программа проходит в рамках Казанского глобального молодежного саммита, который стал большой точкой притяжения для молодых лидеров, добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Те идеи, которые обсуждаются здесь, находят воплощение в жизни, мотивируют молодежь приезжать на этот саммит, обмениваться мнениями, искать новые пути решения тех или иных глобальных задач и проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Я надеюсь, что эта площадка и в дальнейшем будет также активно развиваться, и количество желающих будет только расти, а те решения и идеи, которые участники будут предлагать, будут прорывными, позволят решать глобальные проблемы и повышать качество жизни населения нашей планеты», – подчеркнул он.