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Руc Тат
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Происшествия 28 августа 2023 18:41

В Казани отстранены два прокурора, которые не помогли ребенку в суде

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Недавно в социальных сетях был опубликован ролик, на котором 14-летний мальчик с ДЦП пытался спуститься по лестнице в здании суда.

Видео опубликовала мать мальчика, которая прибыла в Вахитовский суд на процесс. Ее возмутило, что сотрудники прокуратуры стояли в стороне, вместо того, чтобы помочь ребенку.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в результате от работы были отстранены два прокурора.

#вахитовский районный суд
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