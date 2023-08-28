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В Казани отстранены два прокурора, которые не помогли ребенку в суде
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Недавно в социальных сетях был опубликован ролик, на котором 14-летний мальчик с ДЦП пытался спуститься по лестнице в здании суда.
Видео опубликовала мать мальчика, которая прибыла в Вахитовский суд на процесс. Ее возмутило, что сотрудники прокуратуры стояли в стороне, вместо того, чтобы помочь ребенку.
Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в результате от работы были отстранены два прокурора.
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