В Казани отреставрируют здания Роспотребнадзора и Госжилинспекции РТ

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реставрацию двух исторических зданий в Казани. Начальная цена составляет 102,4 млн рублей.

Исполнителю предстоит отреставрировать здание по адресу: ул. Большая Красная, 15/9. Это исторический особняк, известный как Дом Лихачева. Он построен в 1834 году и относится к объектам культурного наследия республиканского значения. Сейчас в здании располагается Государственная жилищная инспекция РТ.

Из документации тендера следует, что работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года. Их стоимость оценивается в 38,3 млн рублей.

Второй объект – это несколько корпусов дома №30 по улице Большая Красная. Он также внесен в список объектов культурного наследия. Известен как Дом Тупицына и построен в 1851 году.

ГИСУ РТ установило цену реставрации в 64, 1 млн рублей. Работы также должны быть завершены до 1 декабря.