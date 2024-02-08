В Казани отреставрируют здание Татарской госфилармонии им.Тукая

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани проведут реставрацию здания Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая, также известное как бывший ДК им.Кирова. Результатами историко-культурной экспертизы проекта поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно ранее составленной документации, в здании 1955 года постройки планируют заменить либо отремонтировать инженерные сети: электро- и водоснабжения, пожарной сигнализации, контроля удаленного доступа, а также организовать доступ для инвалидов.

Помимо этого, специалисты планируют обеспечить физическую сохранность здания, улучшив его техническое состояние и прочность несущих конструкций, восстановить исторические конструкции и архитектурные элементы.

Так, к примеру, запланирована замена окон и возвращение первоначальной расстекловки с деревянным заполнением проемов, ремонт дверных проемов, обновление фурнитуры, замена изношенных комплектующих, замена поздних навесов над входными проемами (ее проект был установлен еще документацией 2016 года). Также запланировано обеспечить комплексную гидрозащиту здания, провести обработку деревянных конструкций огнезащитными составами, усиление стропил и устранение трещин в стенах.