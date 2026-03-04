В Казани отреставрируют старинный жилой дом в стиле модерн на улице Тельмана

Фото: okn.tatarstan.ru

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия согласовал проектную документацию по восстановлению памятника регионального значения на улице Тельмана, 24. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о двухэтажном доме в стиле модерн, построенном в 1908 году и принадлежащем Н.Л. Перельштейну.

Здание выделяется выразительной архитектурой начала XX века, включая фасад с пятью световыми проемами, боковую проездную арку и массивный балкон с глубоким рустом. Особый шарм дому придают лепные украшения с растительными и геометрическими узорами, а также профилированные подоконники и декоративные ниши. Проект реставрации предполагает полное восстановление утраченных деталей и сохранение исторических элементов декора.

Исторически здание использовалось как частный дом с обособленными помещениями, однако после 1947 года его перепланировали под коммунальные квартиры. Реставрационные работы призваны обеспечить сохранность объекта для будущих поколений.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул значимость предстоящих работ для города. «Сегодня перед нами уникальная возможность вернуть этому памятнику исторический облик», – сказал он.