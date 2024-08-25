В Казани отреставрируют школу № 18 — зданию более 130 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани отреставрируют здание средней школы №18 с углубленным изучением английского языка. Образовательное учреждение расположено в объекте культурного наследия — здании бывшего женского епархиального училища. Проект успешно прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.

Из исторической справки следует, что проект архитектора М.Н. Литвинова по строительству здания был утвержден в марте 1890 года. Спустя три года работы на объекте были завершены, а 12 октября состоялось освящение училищной церкви — в образовательном учреждении обучались девочки из семей духовенства Казанской епархии, а также сироты из Александринского приюта. В 1897 году завершилось строительство дополнительного корпуса, в котором жили девочки-сироты, а еще спустя два года по проекту Ф.Н. Малиновского училище приросло дополнительным этажом, которое в соединении с корпусом Ольгинского приюта образовало общее большое Г-образное сооружение.

По проекту планируется реставрация фасадов — их приведут к первоначальному облику. Так, поздние заполнения оконных проемов заменят на новые, выполненные по историческим образцам и архивным фотоматериалам, восстановят двери, выполнят навес с подобранным аналогом с мотивами криволинейной художественной ковки.

Кроме того, по республиканской программе в здании отремонтируют пищеблок, а также проведут ремонт стен, вычинку кирпичной кладки, устройство отмостки и инженерных сетей, в том числе замену систем электро-, водоснабжения и водоотведения и других.