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В Казани отреставрируют памятные объекты, посвященные Великой Отечественной войне
В Казани в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок памятные объекты, посвященные этому событию. К работам привлекут активную молодежь, участников патриотических общественных организаций, школьников и студентов, рассказала на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.
«Нам важно сохранить историческую память о событиях прошлого. В связи с этим Комитетом внешнего благоустройства совместно с Комитетом по делам детей и молодежи и Управлением по организации ритуальных услуг ежегодно организовывается санитарная очистка памятников, братских и воинских захоронений. Приводятся в порядок бюсты, малые архитектурные формы, памятники, стелы и обелиски», — отметила докладчица.
Так, годом ранее реставрацию и косметический ремонт провели на 112 мемориальных комплексах. В рамках подготовки к 9 Мая было установлено 8 памятных мемориальных сооружений.
«В текущем году реставрационные и ремонтные работы объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны, будут проведены до 1 мая», — заключила Сагитова.
Напомним, в Казани в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут около 130 мероприятий.
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