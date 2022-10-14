В Казани отреставрируют особняк XIX века по улице Шигабутдина Марджани

В Казани проведут реставрацию здания учительской семинарии 1873 года постройки по ул.Шигабутдина Марджани, 26. Трехэтажное здание на берегу озера Кабан включено в список объектов культурного наследия Татарстана.

Согласно заданию, размещенному на сайте госзакупок, требуется провести работы по реставрации и приспособлению для современного использования. В частности, благоустроить территорию, сделать ливневую канализацию, отремонтировать сети наружного освещения, заменить перекрытия, отремонтировать кровлю, фасад, интерьер здания, заменить инженерные системы.

Согласно протоколу и расчету цены контракта, на разработку проекта реставрации выделили более 8,2 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», завершить разработку документации нужно до 1 апреля следующего года.

Первоначально здание было построено в историческом районе Старо-Татарской слободы как жилье для студентов и преподавателей училища. Собственником здания на сегодняшний день является Казанский колледж технологии и дизайна. Общая площадь объекта превышает 5,3 тысячи квадратных метров.