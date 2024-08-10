В Казани отреставрируют Особняк промышленника начала XX века

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани проведут реставрационные работы в Особняке промышленника. Сейчас объект культурного наследия начала XX века занимает Республиканская офтальмологическая больница им.профессора Адамюка. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Сложное в плане двухэтажное здание с подвалом и мезонинов состоит из трех объемов. Оно было построено в 1915 году в стиле эклектики, неоготического и мавританского направлений. Является примером гражданской архитектуры начала XX века.

Уточняется, что облик объекта меняться не будет, несмотря на то, что кровля в современном ее виде не соответствует историческому виду. В рамках проекта планируется ремонт фасадов, крыши, навесов, лестниц, инъецирование трещин в кладке, установка металлических отливов, замена окон.

На уровне первого этажа устроят дверной проем и дополнительное крыльцо, в здании проведут некоторые изменения в планировке. Также специалисты проведут ремонт и реставрацию исторического паркета, мраморных плит на лестнице, метлахской плитки в подвале, заменят современную отделку полов, поздние дверные блоки, а также обновят инженерные ситсемы. На чердаке будут усилены перекрытия и пролетная часть.