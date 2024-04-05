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В Казани отреставрируют фасады и внутреннюю отделку театра Качалова
В здании Казанского академического Большого драматического театра имени В.И. Качалова пройдут реставрационные работы. Проект успешно прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Эскизным проектом предусмотрены работы по реставрации крылец и их площадок, гранитного цоколя, штукатурного слоя стен фасадов специальными «дышащими составами», ремонт отделки внутренних помещений, систем вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения, изготовление новых дверных заполнений в помещениях гримерных. Также фасад будет выкрашен.
В числе конструктивных и планировочных решений — гидроизоляция в уровне пола подвала, гидрофобизация кладки наружных стен, усиления балки перекрытия, замена кровельного покрытия, обрешетки, замена слуховых окон, утепление чердака и другие.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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