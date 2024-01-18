В Казани отреставрируют дом, в котором жил Лев Толстой

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В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в доме, в котором в 1845-1846 годах вместе с братьями жил будущий классик Лев Толстой. Треххэтажное здание — объект культурного наследия — было построено в 1830 году, сейчас в нем расположен Институт развития образования РТ. Проект получил положительное заключение экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Кирпичное здание расположено на территории Вахитовского района, напротив сквера Толстого, и относится к стилю позднего казанского классицизма.

Согласно документации, в первоначальном варианте здание было двухэтажным. Его первым хозяином был П.И.Киселевский.

В 1859-1899 годах зданием владел П.Г.Осокин. Он расширил территорию домовладения, приобретя соседний участок, выполнив несколько надстроек и пристроек. В частности, в 1859 году антресольный этаж был превращен в полноценный третий. Изменился и облик главного фасада — оконные проемы оформили профилированными наличниками с массивными сандриками. В 1862 году воль ул.Односторонней (сейчас Толстого) была выполнена одноэтажная протяженная постройка, в которой, предположительно, должна размещаться оранжерея.

В 1899-1917 годах — после разорения Осокина — дом был продан. К пристройке надстроили второй этаж, устроили уличный вход с навесом. После революции в доме произошли значительные перепланировки, был утрачен балкон со стороны ул.Толстого. Появился ряд новых пристроек, датируемых 1965-1999 годами. С 2006 по 2021 год вновь произведена перепланировка.

Эксперт подчеркивает, что двухэтажный пристрой к дому сейчас не является объектом культурного наследия, однако с учетом его архитектурных особенностей рекомендует поставить его на охрану.

Исследование показало, что фундаменты, наружные стены, крыша и отмостки находятся в ограниченно работоспособном состоянии из-за различных повреждений, а деревянные окна требуют замены.

Эскизный проект предполагает ремонт и укрепление фундаментов, лестниц, площадок, крылец, крыши, замену кровли и ограждений, слуховых окон, замену водосточной системы,гидроизоляцию, обновление фасадов, вентблоков и вентшахт, частичную замену стен и другие мероприятия.

Подчеркивается, что проект предполагает сохранение исторических габаритов здания, его пространственной и планировочной структуры и исторического архитектурно-художественного облика.