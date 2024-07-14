В Казани отреставрируют Дом Половникова начала XX века

В Казани проведут реставрацию Дома купца Половникова, построенного в начале XX века. Двухэтажный кирпичный особняк находится на улице Бурхана Шахиди, 11/16, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В ходе работ планируются ремонт и покраска стен, замена кровельного покрытия на новое, с цветовым решением и геометрией, соответствующими историческим параметрам. Также специалисты оштукатурят цоколь, предусмотрят нескользящее покрытие на ступенях, заменят окна и двери и проведут ремонт водостоков. Также входные группы будут оборудованы освещением, а вокруг здания появятся урны.

Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание со скошенным углом. В угловом скосе находится вход в помещения нижнего этажа. Над входом расположен балкон с высоким прямоугольным аттиком.

Кроме самого здания, будет отремонтирован поздний пристрой к нему — бывший гараж. В том числе планируется замена металлических ворот на витражи с дверями, открытие существующего дверного объема, установка оборудования и кондиционеров.

Также по проекту предусмотрено благоустройство прилегающей территории: покрытие ее брусчаткой, укладка газона, установка кашпо с декоративными растениями и декоративной подсветки.