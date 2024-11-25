В Казани отреставрируют Дом Марко — его занимает ГАСО РТ

Фото: сайт Государственного академического симфонического оркестра Татарстана

В Казани проведут реставрационные работы в Доме Марко (Набокова), построенном в начале XX века. Здание возведено по проекту архитектора К. Олишкевича и расположено на улице Гоголя. Проект прошел историко-культурную экспертизу, ее результаты опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследтя.

Название дом получил в честь своих владельцев — семьи Марко. Ее глава Мильтиад Марко мигрировал в Российскую империю из города Митилена на острове Лесбос в Эгейском море, который контролировался Османской империей. С 1899 года он работал в Казани, был членом Совета правления Купеческого банка и оставил богатое архитектурное наследие.

Позднее владельцем здания стал сын Мильтиада Панагиотовича Дмитрий Марко — выпускник Казанского императорского университета, ученый-химик, ученик нобелевского лауреата Эмиля Фишера и профессора Андрея Альбицкого.

В 1917 году дом был продан Н. Набокову, а после революции национализирован и подвергся перестройкам. Здесь в том числе располагался штаб ВЧК Восточного фронта.

В настоящее время в здании находится Государственный академический оркестр РТ.

Исследуемый двухэтажный особняк был построен в 1914 году. Здание кирпичное, оштукатуренное, выполнено в неоклассических формах. Имеет Г-образную форму. Основной вход и главная лестница расположены в северо-западной части здания, с восточной стороны расположена пристройка, где также есть вход и лестница. Несмотря на некоторые изменения, глобальных перестроек в здании не происходило.

Согласно проекту, в доме проведут мероприятия по сохранению и поддержанию памятника в надлежащем состоянии. Планируется понизить грунт с дворовой территории и обеспечить водоотведение, реставрация фасадов и интерьеров, ремонт стропил, замена кровли и обновление водостоков, а также ремонт инженерных систем.