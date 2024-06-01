В Казани отреставрируют бывшее здание отделения Госбанка

В бывшем здании Казанского отделения Государственного Банка (улица Дзержинского, 20/24) проведут реставрацию. Об этом говорится на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Отделение Госбанка в Казани было открыто в июне 1864 года в здании губернских присутственных мест в Кремле, а спустя 13 лет в связи с увеличением числа учреждений переехало в собственное здание (именно о нем идет речь в документации). 3-этажное здание построено по проекту И.Л.Васенкова. Отмечается, что его композиция основана на трехчастном делении ризалитами, постройка оформлена с использованием элементов псевдобарокко и напоминала огромный денежный сундук. Само здание было окрашено в белый цвет, а отделка — в темные.

В 1903 году из-за увеличения числа клиентов и ветхости старого здания его было решено перестроить. После подготовки документации, организации спецкомиссий, согласования, пересмотра решений и, наконец, строительных работ отделение Госбанка переехало в новое здание на улице Большой Проломной, ныне Баумана.

В советское время бывшее отделение Госбанка было перепланировано под жилье. В 1931-1937 годах здесь жил видный татарский писатель, критик и общественный деятель Гумер Гали. В документации отмечается, что в настоящее время здание представляет собой жилой дом с общественной функцией на первом этаже и находится в неудовлетворительном состоянии

Предполагается, что часть помещений 1-го этажа будет приспособлена под офисные, однако исторические объемно-планировочные решения дома будут сохранены. Также специалисты проведут реставрацию фасадов, усиление конструкций стен и сводов, а также восстановят утраченные архитектурные оформления фасадов.

«Изменение приспособления не планируется, — уточняет эксперт. — После проведения ремонтно-реставрационных работ в части помещений 1-го этажа и на фасадах объекта культурного наследия, [функция здания — ] многоквартирное жилье с общественными помещениями по 1-му этажу — останется прежней».

В процессе реставрации будут заменены заполнения оконных проемов, дверные заполнения, проведено восстановление кованого навеса над дверным проемом в технике художественной ковки, устройство влагостойких перегородок. На первом этаже разместят помещения приемной, кабинетов руководителей и заместителей, зал презентаций, бухгалтерии и так далее. Также будут заменены системы электро-, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплосети и сети связи, деревянные полы, а стальные конструкции — очищены от коррозии.