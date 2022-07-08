В Казани отремонтируют знаменитый дом «Красный Восток» на улице Татарстан

В Казани планируется провести ремонт и реконструкцию объекта культурного наследия «Жилой дом Валтреста „Татваленок“», расположенного на углу улиц Татарстан и Марджани. Тендер размещен на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на выполнение проекта реконструкции составляет около 3 млн рублей. Документы должны быть подготовлены в ноябре 2022 года.

Проект будет предусматривать ремонт фасада и стен, в том числе их усиление и частичную замену, а также кровли и ограждающих конструкций.

Дом Валтреста был построен в 1935–1939 годах на месте разрушенной церкви Четырех евангелистов. Он предназначался для стахановцев и специалистов валяльно-фетровой фабрики имени секретаря Татарского обкома ВКП(б) Михаила Разумова.

В народе здание прозвали «Красный Восток» из-за рекламной конструкции, установленной на фасаде в 1990-е годы.