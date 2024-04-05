В Казани отремонтируют улицу Галимджана Баруди - основателя знаменитого медресе

В Казани отремонтируют улицу Галимджана Баруди (от улиц Краснококшайская до Батыршина). Все работы произведут в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ, на ремонт участка протяженностью 380 метров выделят 30 млн рублей из регионального бюджета. Там обновят асфальт и установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью.

Напомним, что вышеупомянутую улицу назвали в честь крупнейшего татарского богослова, просветителя и религиозного деятеля, основателя и руководителя знаменитого медресе в Казани Мухаммадия Галимджана Баруди.

Рожденный в семье торговца в деревне Малые Ковали Казанской губернии, Баруди в 1875-м окончил медресе, а потом отправился в Бухару, где продолжил религиозное образование. Вернувшись в Казань в 1882 году, стал вторым имамом Белой Мечети. Через год основал свое медресе, назвав его в честь отца - Мухаммадия. Позже его медресе стало одним из самых крупных и престижных исламских учебных заведений Казани.

Умер Баруди в 1921 году в Москве. Причем в столицу Россиию он тогда приехал, чтобы обсудить с членами правительства меры помощи голодающим Поволжья.

Отметим, что нацпроекты реализуются в России с конца 2018 года по указу Президента России Владимира Путина.