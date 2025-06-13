В Казани отремонтируют ул. Рахимова по дорожному нацпроекту

В Казани начали ремонтировать ул. Рахимова (участок от ул. Васильченко до ул. Ютазинской). Протяженность ремонтируемого участка – 0,8 км. Все работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил Миндортранс РТ.

Рабочие уложат новый асфальт на участке, отремонтируют тротуары, установят 10 дорожных знаков, 4 остановочных павильона и нанесут дорожную разметку.

На данный момент на участке уже демонтировали люки смотровых колодцев, сняли старый асфальт и выровняли участок для укладки нового асфальта. Работы выполнены на 25%.

«Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, не просто соединяют объекты инфраструктуры, а связывают поколения. Таким объектам всегда уделяется особое внимание в том числе для того, чтобы сохранить память о подвиге солдат Советской Армии на долгие годы», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Фото: © Миндортранс РТ

Эту улицу назвали в честь Баки Рахимова – пулеметчика 109-го разведывательного батальона 86-й мотострелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, красноармейца, Героя СССР, который служил в Красной Армии с 1939 года. За время службы он был участником советско-финской войны 1939-1940 годов.

Он также отличился в бою 22 февраля 1940 года в районе острова Койвисто-Бьерке. В составе разведывательной группы Рахимов проделал проходы в проволочном заграждении. Преодолев заграждения, группа захватила два вражеских дота. Красноармеец Рахимов был ранен, но остался в строю. Погиб в бою 3 марта 1940 года.

Напомним, в текущем году отремонтируют более 9,3 км улиц, где проживают ветераны и участники ВОВ и названия которых связаны с празднованием Дня Победы. Работы проведут в Агрызском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Мамадышском районах и в Челнах.