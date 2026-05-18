В Казани отремонтируют свыше 100 км дорог в этом году
Ремонт 160 участков дорог общей протяженностью более 100 километров запланирован в столице Татарстана в этом году. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
«Современная Казань – это город, который не стоит на месте. Он постоянно меняется, растет и создает новые контексты для жизни», – подчеркнул Куляжев.
Он отметил, что в 2026 году на дорожные работы направлено свыше 20 миллиардов рублей. Эта сумма включает:
- 12 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети
- 890 млн рублей на работы по сетям ливневой канализации
- 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов
- 4,63 млрд рублей на реализацию программы "Наш двор"