Экономика 18 мая 2026 10:55

В Казани отремонтируют свыше 100 км дорог в этом году

Ремонт 160 участков дорог общей протяженностью более 100 километров запланирован в столице Татарстана в этом году. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Современная Казань – это город, который не стоит на месте. Он постоянно меняется, растет и создает новые контексты для жизни», – подчеркнул Куляжев.

Он отметил, что в 2026 году на дорожные работы направлено свыше 20 миллиардов рублей. Эта сумма включает:

  • 12 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети
  • 890 млн рублей на работы по сетям ливневой канализации
  • 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов
  • 4,63 млрд рублей на реализацию программы "Наш двор"
#ремонт дорог #Казань #Деловой понедельник
