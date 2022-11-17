В Казани отремонтируют пешеходный переход на пересечении Ямашева и Адоратского

На ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского из бюджета Татарстана направят 12,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На сегодняшний день состояние перехода оценивается как неисправное и ограниченно работоспособное. Причинами такой оценки стало нарушение гидроизоляции перехода, частичное разрушение участков покрытия прохожей части, а также отсутствие пандусов и подъемных устройств для маломобильных групп населения.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 6 декабря этого года. Рабочие приступят к ремонту сразу после заключения контракта и закончат его до конца мая 2023 года.