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Экономика 9 июля 2025 07:30

В Казани отремонтируют ГБКЗ имени Сайдашева

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В Казани отремонтируют ГБКЗ имени Сайдашева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана проведут капитальный ремонт Государственного большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. Затраты почти достигнут 98,6 млн рублей, следует из информации, появившейся на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит, в частности, отремонтировать фасады (в том числе заделать трещины), обновить кровлю, полностью заменить трубы противопожарного водоснабжения и автоматику включения пожарных насосов, частично заменить трубы и запорную арматуру системы теплоснабжения, оштукатурить стены, произвести чистку латунных изделий и установить подсветку.

Кроме того, запланированы работы по благоустройству прилегающий территории.

Заказчиком выступает Главстрой РТ, необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 15 июля, исполнителя определят 17 июля. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 1 декабря текущего, 2025 года.

#гбкз им. с.сайдашева #капремонт #госзакупки
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