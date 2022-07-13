В Казани отремонтируют девять надземных переходов

В Казани стартовали работы по ремонту надземных пешеходные переходов. Первым планируется обновить переход на ул.Халева, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Рабочие уже сняли старые металлические конструкции, деформированные бетонные блоки и рельсы, а также заменили каркас, установили заранее подготовленные ступени и вернули рельсы на прежние места.

Всего в столице РТ 26 надземных пешеходных переходов, отремонтировать в этом году планируется девять из них. Так, частичная замена ступеней будет проведена в переходах по улицам Арбузова, Бигичева, Глушко, Лаврентьева, Сахарова, Файзи, Чишмяле, а также около остановки «Ветеринарная академия».