В Казани отремонтируют десять отделений центра «Доверие» по республиканской программе

В Казани по новой республиканской программе в этом году отремонтируют 10 отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

В Советском районе города благодаря программе появится одно из таких крупнейших отделений. Там вскоре начнется ремонт ранее пустовавших помещений на первом этаже жилого дома.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с дизайн-проектом и оценил объемы предстоящих работ.

Фото: © kzn.ru

«Мы уделяем большое внимание физическому здоровью жителей, но психологическое здоровье не менее важно. Службы «Доверия» проводят в этом направлении огромную работу. К сожалению, условия, в которых они работают, оставляют желать лучшего, — сказал мэр.

Он также поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерство по делам молодежи республики за уникальную программу капремонта, благодаря которой уже в этом году будут созданы достойные условия для работы профессионалов.

Из бюджета Татарстана на эти цели выделили 158 млн рублей. Ежегодно 50 тыс. подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в отделениях центра получают психологическую помощь. Им помогают справиться с проблемами и преодолеть кризисные ситуации.

Новое отделение центра «Доверие» расположится в жилом доме по ул.8 Марта в помещениях площадью более 457,3 кв. м. Эти помещения, где ранее размещалась молочная кухня, центру «Доверие» передали несколько лет назад. Однако из-за отсутствия средств капитальный ремонт не проводился.

Фото: © kzn.ru

В новом центре будут получать помощь не только жители Советского района, но и Вахитовского и Приволжского районов, где пока нет отделений психологических служб. Как сообщает директор центра «Доверие» Елена Овчинникова, сейчас в Советском районе проживают порядка 97 тыс. молодых казанцев в возрасте от 14 до 35 лет, из которых треть нуждается в психологической помощи.