В Казани отремонтируют более 100 км дорог – летом в городе станет втрое больше цветов и появятся турниры по лото

Столица Татарстана активно готовится к летнему сезону: в городе отремонтируют свыше 100 км дорог, серьезно расширят цветочное оформление, а в парках запустят новые активности для жителей и гостей. Подробнее о том, что изменится в Казани, – в материале «Татар-информа».





В порядок приведут дороги в садоводческих поселках

В Казани на этот год запланирован ремонт 160 участков дорог общей протяженностью более 100 километров. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Современная Казань – это город, который не стоит на месте. Он постоянно меняется, растет и создает новые контексты для жизни», – подчеркнул Куляжев.

Он также отметил, что в 2026 году на дорожные работы направлено свыше 20 миллиардов рублей. Эта сумма включает:

12 млрд рублей – ремонт улично-дорожной сети;

890 млн рублей – работы на сетях ливневой канализации;

3 млрд рублей – строительство и реконструкция дорожных объектов;

4,63 млрд рублей – реализация программы «Наш двор».

«Большие планы по ремонту дорог. В порядок будут приведены 160 участков протяженностью более 100 километров. Тридцать поселков почувствуют улучшение. Это наша давнишняя мечта. Наконец-то садоводческие участки, товарищества и поселки приводятся в порядок», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Мэр выразил надежду, что такими темпами в Казани удастся постепенно привести в порядок все поселковые дороги и подъезды к садоводческим товариществам.

Цветочное оформление затронет втрое большую площадь

По словам Метшина, привлекательность Казани создают не только хорошие дороги, но и цветочное оформление. Как рассказал глава Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайдуллин, в этом году цветов в городе станет заметно больше – площадь оформления вырастет втрое и превысит 22 тыс. квадратных метров.

«Обеспечить такие объемы позволяют увеличившиеся площади нового тепличного хозяйства МУП «Горводзеленхоз». В этом сезоне все оформление Казани будет состоять из первого урожая саженцев новой теплицы», – рассказал он.

Шайдуллин добавил, что в этом году на цветочное оформление Казани выделили 177 млн рублей. Это значительно больше, чем в прошлые годы. Увеличение финансирования связано как с желанием сделать город более привлекательным для туристов, так и с подготовкой к международным мероприятиям, которые примет Казань. Как известно, с 17 по 19 июня столица Татарстана примет пятый саммит Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Новые цветники появятся на улице Вишневского и площади Тысячелетия. Кроме того, яркое цветочное оформление встретит гостей Казани на въезде со стороны Оренбургского тракта.

Более 2 тысяч цветочных кашпо установят вдоль 30 центральных улиц Казани, в том числе на Кремлевской, Пушкина, Альберта Камалеева и Павлюхина. Они украсят привычные маршруты горожан и станут частью туристического облика города.

Кроме того, в разных районах Казани появятся 20 объемных композиций из 70 цветочных фигур. Их разместят у спортивных объектов и вдоль дорог – например, рядом с «Ак Барс Ареной».

Клубы культуры, кино и здоровья

К летнему сезону готовят парки и скверы Казани. Кроме уже привычных орнитологических прогулок, шахматных турниров, детских барахолок и спортивных тренировок в этом году для горожан запустят и новые проекты.

«Помимо уже знакомых сообществ мы приглашаем горожан найти единомышленников и друзей в новых клубах по интересам. На Черном озере появится культурный клуб с лекциями кураторов выставок, музейных специалистов и исследователей культуры. Простым языком они расскажут, как устроены современные экспозиции, как рождаются выставки и почему музеи все больше работают не с вещами, а с людьми», – заявила глава Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

В сквере Аксенова откроется киноклуб – серия камерных встреч, где кино станет поводом для разговора. На Чайковом озере начнет работу клуб здоровья.

«Еще одним атмосферным форматом станут турниры по лото – новое направление в рамках шахматных турниров в парках. Это игра, к которой могут присоединиться люди любого возраста. Турниры пройдут в пяти парках Казани», – добавила Латыпова.

«Все ярче вырисовывается лицо каждого парка. Надеемся, что наши жители примут активное участие не только, чтобы, выражаясь молодежным сленгом, «почилить», но и получить новые впечатления, чему-то новому обучиться. И можно только радоваться, что активность в парках уже стала традицией и стандартом для работы нашей Дирекции парков и скверов», – прокомментировал мэр Ильсур Метшин.