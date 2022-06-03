В Казани отремонтировано более трети объектов по программе «Наш двор» на 2022 год

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани по республиканской программе «Наш двор» отремонтировано 35% придомовых территорий, которые запланировано обновить в этом году. Это 90 объектов общей площадью почти 100 тыс. кв. метров, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Благоустройство одного двора в среднем занимает от двух до четырех недель. Скорость выполнения работ зависят от площади территории. Так, на крупных объектах рабочие трудятся до восьми недель.

Накануне мэр Казани посетил одну из придомовых территорий в Ново-Савиновском районе, которая в скором времени будет радовать обновлением 1 200 казанцев, живущих вблизи. Были учтены пожелания жителей домов — так, здесь обустроят как зоны для отдыха, так и зоны для активного досуга. Кроме того, появится 16 новых машино-мест. Работы планируется завершить к середине июня, после чего двор украсят цветами и зеленью.

Всего в 2022 году в городе благоустроят территории 466 домов. Благодаря этому появится более 2 тыс. парковочных мест, будет проведен монтаж более 2 тыс. новых опор освещения с энергосберегающими светильниками, установлены малые архитектурные формы.

Программа благоустройства «Наш двор» была запущена в 2020 году по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова. За два года в Казани уже благоустроены дворы 890 домов.