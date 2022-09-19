В Казани отремонтирована улица Четаева на участке от Бондаренко до Абсалямова
Казани завершен ремонт участка улицы Четаева протяженностью 407 метров. Работы проведены на отрезке от улиц Бондаренко до Абсалямова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 3,6 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие отремонтировали покрытие существующего тротуара и обустроили новый тротуар. Они также переустроили колодцы, дождеприемники и сети освещения, проложив провода под землей.
Для безопасности дорожного движения специалисты установили металлические пешеходные ограждения и искусственные неровности, установили знаки и нанесли разметку.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.