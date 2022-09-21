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Ру Тат
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Транспорт
21 сентября 2022  21:32

Почти 250 млн рублей потратили на ремонт улицы Николая Ершова в Казани

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В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок улицы Николая Ершова протяженностью 1,7 километра. На работы направили 249 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложены выравнивающий и верхний слой из высокопрочного асфальтобетонного покрытия площадью более 45 тыс. кв. метров, установлены бортовые камни», – отметили в министерстве.

Кроме того, дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие тротуара на площади 2,2 тыс. кв. метров и обустроили новый тротуар площадью 796,4 кв. метров. Рабочие также сделали покрытие из брусчатки на площади 948,7 кв. метров.

Для безопасности специалисты установили более 250 метров перильных ограждений, 221 дорожный знак, светофор, два остановочных павильона, а также нанесли разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

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