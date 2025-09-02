news_header_top
Общество 2 сентября 2025 13:33

В Казани отремонтирован участок проспекта Ибрагимова протяженностью 1,7 км

На проспекте Ибрагимова в Московском районе Казани отремонтирован участок автодороги протяженностью 1,72 км. Работы выполнены по программе дорожных работ, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Программа по модернизации дорожно-уличной сети реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Всего на дорожные работы в этом году выделено более 79 млрд рублей», – отметили в министерстве.

На объекте дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также установили бортовой камень и нанесли разметку.

Ремонт улично-дорожной сети соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

