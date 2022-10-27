В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью около 500 метров по улице Гагарина

В Казани завершен ремонт дороги по улице Гагарина. Работы проведены на участке протяженностью 490 метров от улицы Короленко до Ярослава Гашека, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части, съездах и тротуарах», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, нанесли разметку и обустроили газон.

Ремонт проведен по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году».