В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью около 500 метров по улице Гагарина
В Казани завершен ремонт дороги по улице Гагарина. Работы проведены на участке протяженностью 490 метров от улицы Короленко до Ярослава Гашека, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Дорожники выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части, съездах и тротуарах», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, нанесли разметку и обустроили газон.
Ремонт проведен по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году».