В Казани отремонтирован участок дороги на улице Энергетиков

В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью 300 метров по улице Энергетиков. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте проведены мероприятия по защите и переустройству коммуникаций, устройству ливневой канализации, подпорной стенки, слоев дорожного основания, дорожных и тротуарных бортовых камней, а также слоев покрытия на площади более 2,4 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие отремонтировали тротуары, установили платформы для остановки трамваев, обустроили газон. Специалисты также установили дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные перильные ограждения, нанесли разметку, переустроили светофоры и освещение.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.