В Казани отремонтирован корпус городской больницы №16

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Завершился капитальный ремонт второго корпуса казанской городской больницы №16. Это единственное медучреждение города, где есть отделения гематологии и пульмонологии. Качество проведенных работ оценили мэр города Ильсур Метшин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В ходе ремонта в корпусе заменили кровлю, инженерные сети, установили новое оборудование и мебель, а в каждой палате появились туалеты, сообщает пресс-служба городской мэрии. «При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова много внимания уделяется сфере здравоохранения. Сейчас одним из немногих зданий, которые требуют обновления, остается еще один корпус 16-й больницы на 5 тыс. кв.м. Надеемся, что и его мы отремонтируем», – отметил Метшин.

Во втором корпусе больницы создали также кабинет рентгеновской компьютерной томографии с новым оборудованием и отделение для хранения лекарств. В нем созданы специальные условия – поддерживается необходимая температура и влажность воздуха.

В составе медучреждения функционируют стационар, поликлиника, женская консультация и роддом, лор-центр и пульмоцентр. Ремонт зданий учреждения начался шесть лет назад с обновления поликлиники и женской консультации. Позднее был отремонтирован отдельно стоящий пищеблок, который перепрофилировали под городской амбулаторный центр оториноларингологии и пульмонологии, а прошлым летом обновили отделение гематологии.

К поликлинике прикреплены более 56 тыс. человек, женская консультация обслуживает свыше 32,3 тыс. пациентов. Специализированную медпомощь здесь оказывают ежегодно 12 тыс. пациентов.