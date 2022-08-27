В Казани отремонтировали улицу Восход за 195 млн рублей

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирована автодорога по улице Восход. Работы обошлись более чем в 195 млн рублей, выделенных из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 24,6 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.

Рабочие отремонтировали тротуары, заменили дорожные и тротуарные бортовые камни, а также переустроили остановки общественного транспорта и создали парковочные карманы.

На отремонтированном участке специалисты установили 235 дорожных знаков, две искусственные неровности и два светофора, нанесли разметку, в том числе на 15 пешеходных переходах. Кроме того, во время ремонта они заменили светильники и установили пешеходные перильные ограждения.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.