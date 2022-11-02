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Транспорт
2 ноября 2022  18:40

В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью 730 метров по улице Короленко

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В Казани завершен ремонт дороги по улице Короленко. Работы проведены на участке протяженностью 730 метров от проспекта Ямашева до улицы Черноморская, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия на съездах, обустроили пешеходные перильные ограждения и нанесли разметку», – отметили в министерстве.

Дорога отремонтирована по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году».

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