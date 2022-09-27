В Казани отремонтировали участок дороги протяженностью 3,5 километра по улице Центральная

В Казани завершен ремонт участка дороги протяженностью 3,5 километра по улице Центральная в жилом массиве Салмачи. Работы выполнены на 249 млн рублей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью 28 тыс. кв. метров, отремонтировали тротуары общей площадью 4,1 тыс. кв. метров, заменили 7,7 тыс. метров бортовых камней», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили 173 дорожных знака, 92 метра пешеходных ограждений, два светофора и четыре искусственные неровности, а также нанесли разметку. Специалисты обустроили 15 остановочных павильонов и провели монтаж 124 точек освещения.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.