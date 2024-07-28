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В Казани отремонтировали фасад дома Хусаина Ямашева
К саммиту БРИКС в Казани провели ремонтные работы на фасаде дома по улице Тукая, 73д. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
С 1897 по 1902 год в здании учился видный деятель революционного движения Хусаин Ямашев. В те годы это была татарская учительская школа — первое светское учебное заведение для татар. Сейчас в нем расположен медико-фармацевтический колледж КГМУ.
Ранее фасад находился в неудовлетворительном состоянии. Специалисты устранили локальные отслоения штукатурки, трещины в кирпичной кладке, повреждения лакокрасочного покрытия. Ремонт проводился бережно, а шпатлевание — с учетом исторических колористических решений, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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