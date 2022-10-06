В Казани отремонтировали двор, где обрушилась подземная парковка

В столице Татарстана благоустроили двор по пр.Универсиады, где еще в 2014 году по вине подрядчика обрушилась подземная парковка. Жители домов №№10, 12, 14 и 16 уже смогли оценить изменения.

В течение пяти лет после обрушения парковки эта территория не благоустраивалась, так как это могло помешать оценке судом причины обрушения. После завершения судебных процессов парковочные конструкции снесли, а котлован на месте паркинга засыпали.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Работы по благоустройству двора велись с середины июля, сообщает пресс-служба мэрии города. За месяц здесь уложили асфальтовое покрытие, закольцевали дорожки, оборудовали часть парковочных карманов.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Напомним, в этом году с список дворов для благоустройства по республиканской программе вошли 200 территорий Татарстана, в том числе в Казани – 65 дворов.