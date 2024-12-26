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Общество 26 декабря 2024 12:28

В Казани отремонтировали дом, пострадавший от БПЛА: жители вернутся в квартиры

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В Казани в доме №31а по улице Клары Цеткин отремонтировали кровлю и восстановили тепловой контур. Уже 26 декабря местные жители смогут вернуться в свои квартиры, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Напомним, упомянутое здание пострадало из-за атаки беспилотника. Летательный аппарат попал в чердак дома. Как следствие: тепловой контур разрушился и все квартиры затопило. Позже мэр города Ильсур Метшин поручил оперативно отремонтировать кровлю и пострадавшие квартиры. Дом внесли в план капремонта.

После атаки большинство жителей дома №31а уехали к родственникам, еще 14 людям предложили комнаты в отеле «Релита».

#ремонт #атака беспилотников #Казань
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