В Казани в небо выпустили белых голубей в память о жертвах ДТП

Каждое третье воскресенье ноября в мире вспоминают жертв дорожных аварий, проводят памятные мероприятия, зажигают поминальные свечи и многое другое.

Одно из мероприятий, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв ДТП, прошло в казанском поселке Юдино, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции. Автоинспекторами вместе с маленькими помощниками из числа юных инспекторов дорожного движения провели трогательный танцевальный флешмоб, в конце которого выпустили в небо белых голубей, как символ душ людей, погибших в ДТП.



