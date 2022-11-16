news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
16 ноября 2022  15:50
Полина Шевчук

В Казани в небо выпустили белых голубей в память о жертвах ДТП

news_top_970_100

Каждое третье воскресенье ноября в мире вспоминают жертв дорожных аварий, проводят памятные мероприятия, зажигают поминальные свечи и многое другое.

Одно из мероприятий, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв ДТП, прошло в казанском поселке Юдино, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции. Автоинспекторами вместе с маленькими помощниками из числа юных инспекторов дорожного движения провели трогательный танцевальный флешмоб, в конце которого выпустили в небо белых голубей, как символ душ людей, погибших в ДТП.


 

#ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100