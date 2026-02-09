В Казани отпразднуют Широкую Масленицу в парке «Чёрное озеро» 21 февраля

Традиционное народное гуляние в честь Масленицы пройдёт в столице Татарстана 21 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан. Праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны, объединит культурные традиции разных народов в рамках Года единства.

Мероприятие начнётся в 11:00 в парке «Чёрное озеро» по адресу: ул. Дзержинского в Казани. Для гостей организуют несколько тематических зон. На фольклорной площадке пройдут народные игры и забавы, а клуб исторической реконструкции представит свою программу. Также запланированы концертная и театрализованная программы, конкурсы с розыгрышем призов, выступления творческих коллективов.

Ярким элементом праздника станет ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и торговые ряды. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по народным танцам, хождению на ходулях и изготовлению обрядовых кукол. Для угощения будут работать точки с блинами, расписными пряниками и другими традиционными блюдами.

Организаторами выступают Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, Дом Дружбы народов Татарстана и Ассамблея народов Татарстана. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии Казани.