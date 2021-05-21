В Казани отпраздновали 10-летний юбилей проведения первого турнира по чесболу

Ровно 10 лет назад, 21 мая 2011 года, был проведен первый турнир по зародившейся в Казани игре чесбол. Турнир состоялся в тогда существовавшем зеленодольском филиале КФУ.

В Казанском суворовском военном училище прошел Праздник спорта, посвященный приближающемуся окончанию учебного года. В программе были представлены более 10 видов спорта, среди которых оказался и чесбол. Турнир по чесболу прошел накануне 10-летнего юбилея организации первого турнира.

Умение стратегически мыслить, слаженно работать в команде, принимать решения в условиях недостатка информации, брать ответственность на себя и в то же время доверять сослуживцам — все это критически важно для военных, поэтому необычные шахматы привлекли внимание многих суворовцев и руководящего состава.

Судья турнира, преподаватель шахмат в казанском суворовском училище Дамир Аюпов отметил, что необычная и очень динамичная игра понравилась всем. По его словам, большой интерес вызвал чесбол также среди родителей и суворовцев, в том числе еще не играющих в шахматы. Они все окружили шахматную площадку по всем правилам военной тактики. В соревнованиях приняли участие суворовцы всех рот, было сыграно 4 партии, одна из которых завершилась вничью.

Необходимо отметить высокую организованность и дисциплину суворовцев, быстро освоивших правила игры и умело их применявших. Например, команды не забывали брать тайм-ауты в ответственные моменты, а капитаны брали игру на себя в моменты «зависания» команды. Праздник прошел в дружелюбной атмосфере и в честной борьбе, а чесбол понравился суворовцам, которые выразили желание собрать сборную команду для внешних соревнований.

Фотографии предоставлены Федерацией чесбола