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Происшествия
28 декабря 2021  08:33
Полина Шевчук

В Казани отправили на штрафстоянку авто с надписью Police и глухой тонировкой

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В Казани отправили на штрафстоянку авто с надписью Police и глухой тонировкой

Госавтоинспекция Казани регулярно проводит мероприятия по отлову любителей глухой тонировки.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в ГИБДД города, накануне на улице Павлюхина был остановлен автомобиль «Лада», у которого были затонированы стекла, а также имелась надпись POLICE на кузове. За рулем машины находился 22-летний юноша.

 

Фото: ©  Госавтоинспекция Казани

Автоинспекторы осмотрели авто и выяснили, что у легковушки неисправно рулевое управление. Машину забрали на штрафстоянку, а водителю выписали сразу 7 протоколов за административные правонарушения.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения», – отметили в Госавтоинспекции.
 

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

 

#тонировка автомобиля #ГИБДД Казани
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